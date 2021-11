Gáspár Evelin szereti dögös fotókkal megörvendeztetni követőit, melyekre mindig dícsérő kommenteket kap. Győzike nagylányát tévedhetetlennek ismerte meg a nagyközönség, azonban a kommentelők szerint most nagyon félrenyúlt.

Gáspár Evelint, Győzike idősebb lányát a közönség olyan celebnek ismerhette meg, aki bátran megmutatja filter vagy smink nélküli oldalát is. Mióta hazatért a Survivor realityjéből, azóta csodás formában van, melyet kommentelői rendszerint dicsérnek bejegyzései alatt. Most mégis félrenyúlt...

Evelin sem tévedhetetlen, és nála is becsúszhat olyan fotó, amelyet lehet , hogy előnyösebb lett volna a telefonjában megőrizni. Így történt ez most is, amikor legutóbbi Instagram-bejegyzésébe a kommentelők tucatja kötött bele a keze, a sminkje vagy a póza miatt: szinte mindenben találtak kivetnivalót.

Mindig olyan furán állnak az ujjaid... nem tudod kinyújtani, Evi? – teszi fel a kérdést valaki.