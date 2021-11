B. János és felesége, Irma kapcsolata hosszú évekig zavartalanül működött Babócsán. A 73 éves férfi elfogadta a nő előző kapcsolatából született fiát, született is két gyermekük, majd örökbe fogadtak egy intézetben nevelkedett fiút is. Később a babócsai házaspár kapcsolata megromlott, gyakoribbá váltak a konfliktusok, végül három hónappal ezelőtt az asszony, Irma, a nevelt fiúkhoz költözött.

Szombat reggel János azzal a szándékkal tett látogatást, hogy kibéküljön feleségével, de helyette tragédiába fulladt a találkozó. Előkerült a vita során egy balta, mellyel feleségét fejbe vágta, majd a férfi megkísérelt öngyilkosságot elkövetni. Utolsó perceiben a haldokló felesége még képes volt mentőt hívni Jánosra.

A Borsnak nyilatkozott a házaspár egyik gyermeke: