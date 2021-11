György István azt mondta: az összes kórházban, 101 intézményben várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát. Nem kell sem időpontot foglalni, sem előzetesen regisztrálni - hangsúlyozta, hozzátéve: a lényeg, hogy minél többen részt vegyenek az akcióban.

Első, második és harmadik oltásokat is adnak.

Kiemelte: fontosnak tartják az átoltottság növelését, mivel a delta variáns rendkívül agresszíven fertőz. Biztatják azokat, akik még nem kapták meg a vakcinát, hogy éljenek az akcióhét adta lehetőséggel.

György István fontosnak nevezte a harmadik oltás felvételét, mert míg a vírus korábbi variációja ellen nyolc-tíz hónapig is védettséget biztosított a vakcina, a delta variáns esetében már négy-hat hónap után jelentősen csökken az immunválasz. A kórházakban reggel hét órától este hétig várják a jelentkezőket, akiknek beleegyezési nyilatkozatot kell kitölteniük.



Természetesen nem csupán az oltási akcióhéten lehet megkapni a vakcinát, az időpontfoglaló előtte és utána is nyitva van - hangsúlyozta az államtitkár. Minden kórházi oltóhelyen vannak foglalható dátumok, és a háziorvosokkal is fel lehet venni a kapcsolatot.

Nagyon fontos az oltakozási hajlandóság növelése annak érdekében, hogy a negyedik hullámot is le tudjuk törni - fogalmazott György István. A koronavirus.gov.hu oldalon megtalálható a kórházi oltóhelyek listája.

Egyes megyékben szakrendelőkben is immunizálnak az akcióhéten, ezekben az oltásra rendelkezésre álló időtartam eltérhet a kórházi, reggel héttől este hétig húzódó sávtól. A koronavirus.gov.hu oldalon erről is lehet majd tájékozódni.