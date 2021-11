Bódy Sylvi modell is részt vesz a Farm VIP idei szériájában, és úgy tűnik, hogy nem minden csapattársával sikerült megtalálnia a közös hangot. Őszinte, egyben nyers véleményt fogalmazott Jolly kedveséről, Szuperák Barbaráról:

Barbihoz nem kell hangosító vagy erősítő, az biztos... tényleg, a Holdról is lehet hallani, annyira harsány a hangja. Nagyon impulzív ember, nem tudom, vele mi lesz. Hogy is mondjam?! Úgy picit soknak érzem, ahogy ő itt így van. Egyedül is, meg hát Jollyval együtt is - mondta Bódy Sylvi.

A Farm VIP november 22-től látható héthöznap a TV2-n. Sylvi és Barbara egy csapatban fognak játszani, a műsorból pedig majd kiderül, hogyan alakul kettejük kapcsolata és hogy Barbi stílusát mennyire fogják csapattársai szeretni.