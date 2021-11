Hosszas szervezés után eltemették az Olaszországban meggyilkolt kisfiút Magyarországon.



"Sikerült elintézni, hogy Olaszországból hazahozzák a kisfiam holttestét, így itthon tudtuk végső nyugalomba helyezni őt. Nem is akarok, és – bevallom – nem is tudok erről többet mondani. A szívemben lévő fájdalom semmihez sem hasonlítható, beszélni sem bírok már róla" – sírta el magát a gyászoló édesapa.

Még októberben történt a tragikus gyerekgyilkosság, amikor egy umbriai faluban az édesanya több késszúrással megölte kisfiát. A gyilkosság után felvételeket készített, melyeket több helyre is továbbított. Később halott gyermekével egy bevásárlóközpontba ment, és segítséget kért arra hivatkozva, hogy szerinte él még a gyemeke. A hír bejárta nemcsak Magyarországot, hanem sokkolta egész Olaszországot is. Az olasz rendőrség őrizetbe vette a nőt, aki azóta is ott raboskodik.