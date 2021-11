Az oltások biztosította védettséget korábban egy évre becsülték, azonban kiderült, hogy csak 4-6 hónapig tart. Müller Cecília hangsúlyozza: az eredeti vuhani törzshöz képest már rengeteget változott a vírus genetikai állománya, nagyon sok mutáció következett be.

"A negyedik hullámban éppen a delta típussal küzdünk" - jegyezte meg.

"Mivel a vakcinákat az eredeti, vuhani változatra fejlesztették ki, ezért szükséges a variánsok miatt megerősítő oltást is felvenni" - magyarázta a Magyar Rádió Vasárnapi újság című műsorában, és egyúttal mindenkit a harmadik oltás felvételére buzdított, aki már legalább négy hónappal ezelőtt magkapta a vakcina második dózisát.

Kiemelte, hogy a variánsok miatt nem lehet megmondani, meddig tart a vakcinák védelmi képessége. Elmondta, hogy a nemzetközi tapasztalatokkal összecsengve Magyarországon is azt látják, hogy az összes vakcina esetében már 4-6 hónappal a második oltás után csökken a szervezet immunválasza. Ez egyaránt érvényes a sejtes immunitásra és az ellenanyagszintre is.

A vírus folyamatos változása miatt többlet antigénhatásra van szüksége a szervezetnek ahhoz, hogy a védelmi szintet az első két oltás által biztosított 80-90 százalékos szintre emelje.

"Bizakodó vagyok, hogy a józan ész felülkerekedik az aggodalmak, a tévhitek és a dezinformációk fölött" - hangsúlyozta.

Müller Cecília figyelmeztetett: egy teljesen egészséges fiatalnak sincs semmilyen garanciája arra, hogy megfertőződés esetén nála nem súlyosan zajlik a betegség. Ezért fontos az egyéni védelem.

Kiemelte, hogy a koronavírus megváltozásával a kórokozó "viselkedése" is megváltozott, ezért is tud most a delta típus "rendkívül gyorsan, rendkívül sokakat megfertőzni rendkívül veszélyes formában".

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy november 22. és 28. között oltási akcióhét van. Az oltópontokon reggel 7 és 19 óra között - előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is - várják azokat, akik fel szeretnék venni az első, a második vagy a harmadik oltást.