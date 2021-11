Néhány nappal ezelőtt látott napvilágot a hír, hogy két világhírű énekes Shawn Mendes és Camila Cabello szakítottak, de barátként folytatják kapcsolatukat. A minap Cabello megosztotta követőivel új hajszínét, és a követőiből ez vegyes érzelmeket váltott ki.

Gyönyörű, sötét barna haját most egy különleges mentazöld színre cserélte közvetlen azután, hogy a szakítást bejelentették. A bejegyzés alá fűzött gondolat is azt igazolja, hogy ez a drasztikus változtatás is a történtek eredménye. Az énekesnő sok dícséretet kapott, rajongói azonban aggódnak miatta.