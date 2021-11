Hosszan tartó betegség után elhunyt Bernard Holley, a Doctor Who sztárja.

81 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Bernard Holley, aki a Doctor Who-ban és a Z-cars-ban is szerepelt.

Pályáját 1966-ban kezdte, első komolyabb szerepe a Z-cars című krimisorozatban volt, közel 300 epizódban játszott.

A Doctor Who-ban két karaktert is alakított, de szerepelt a The Gentle Touch-ban, a Hollyoaksban és az EastEndersben is. Az utóbbi időben a Baleseti sebészetben és a Doktorokban játszott.

Halálhírét összetört felesége jelentette be.