Kóbor jános állapotáról legutóbb az derült ki, hogy lélegeztetőgépen, mélyaltatásban tartják, de a családja teljes hírzárlatot rendelt el. Kollégái és rajongói egy emberként aggódnak és imádkoznak érte. Így tesz Pataky Attila is, aki végtelenül tiszteli Kóbor Jánost. Elcsukló hangon nyilatkozott a zenészről.

"Azt sajnálom, hogy nekem is csak 24 órából áll egy nap. Nem mondjuk 30-ból, 40-ből. Úgy sokkal több lehetőségem lett volna ténylegesen megismerni Kóbort. Akárhányszor futottunk össze, mindig nagyon jó hangulatban telt. Éreztem rajta, hogy egyenlő partnerként kezelt mindig is, holott nem érdemlem meg. Senki nem érhet fel Kóbor Jánossal és az Omegával. Szombaton én is, és rajtam kívül még több millió ember imádkozott érte. Nekem ott nem ért véget az ima, azóta is imádkozom Kóbor Jánosért. Érzem, hogy a jó Isten segít neki visszatalálni a családjához. Talán még nekem is esélyt ad, hogy jobban megismerjem és elmondhassam még neki, mennyire felnézek rá" - mondta Pataky a Borsnak.