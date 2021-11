Ursula von der Leyen nyilatkozatában közölte azt is, hogy a tudományos világ támogatja az óvintézkedést, ahogyan a koronavírus-járvány megállítását célzó beoltás fontosságát is hangsúlyozza.

Emlékeztetett: az uniós bizottság és a gyógyszergyártó vállalatok között korábban létrejött megállapodások kimondják, hogy a vakcinákat azonnal hozzá kell igazítani az új vírusváltozatokhoz, amint azok megjelennek. Hangsúlyozta, hogy az érintett országokból érkező, vagy hazatérő utasoknak be kell tartaniuk a szigorú karanténszabályokat.

Von der Leyen a járvány visszaszorítását célzó szabályok betartására szólított fel, és a beoltás fontosságát hangsúlyozva hozzátette: az ismétlőoltások még jobb védelmet nyújtanak a koronavírussal szemben.

Az uniós óvintézkedés bejelentését megelőzően több ország, köztük Izrael, Szingapúr és az Egyesült Királyság már csütörtökön utazási korlátozásokat rendelt el több afrikai országgal szemben: Dél-Afrikából, Mozambikból, Namíbiából, Lesothóból, Botswanából, Eswatiniből - az egykori Szváziföldről - és Zimbabwéből függesztették fel a légiközlekedést.

A Dél-afrikai Köztársaság illetékes hatóságai csütörtökön számoltak be arról, hogy az országban a koronavírus új variánsát fedezték fel, amely a B.1.1.529 nevet kapta. A közlés szerint az új variáns aggodalomra ad okot, mert több mint harminc mutációval rendelkezik, amelyek szokatlan mintázatba rendeződtek. Ennek következtében a variáns könnyebben kikerülheti a szervezet immunválaszát, valamint gyorsabban terjed a fertőzés.

A BBC brit közszolgálati médiatársaság által csütörtökön idézett szakértők szerint az új változat mutatja az eddigi legnagyobb számú mutációt az eredeti koronavírus-variánshoz képest, és most elsősorban azt kell vizsgálni, hogy nem tud-e valamilyen mértékben áthatolni a koronavírus ellen jelenleg használatos oltóanyagok nyújtotta védelmen.

