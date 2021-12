Csütörtökön borult időre számíthatunk, többfelé kiadós esővel. Délutántól, estétől a hegyekben havas eső, hó válthatja a fel az esőt. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet - délkeleten lesz enyhébb az idő.

Kettős fronthatás terheli az arra érzékenyek szervezetét. A melegfront-érzékenyekre gyakorol erősebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél szaporábbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a Köpönyeg.

Pénteken erős, olykor viharos északnyugati szél hatására csökken a felhőzet, kisüt a nap. Legtovább a Tisza vonalában lehet felhős az ég, itt még délután is lehet zápor, vagy hózápor. Erős lehűlés várható, délután már csak +1, +6 fok lesz.

