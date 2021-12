Berki Mazsi és Hódi Pamela többzsör is összekülönböztek a múltban. Pamela nem szerette volna, ha Mazsi képeket oszt meg Natiról a közösség oldalán.

"Közel négy éve van az életünkben. Az elején még engedtem neki, hogy posztoljon Natiról, aztán szóvá tettem neki, hogy ez túl sok, vegyen vissza, és tiltsa le a kommenteket. Erre az volt a válasza, hogy én hülye vagyok. Ezután utasítottam, hogy akkor fejezze be a gyerekem a posztolását. (...) Amit egészen egyszerűen nem tudok elviselni, hogy mindig rá tud tenni egy lapáttal. Pontosan tudja, hogy a hideg ráz engem attól, hogy odaírja a posztjaihoz: mostohaanya, nevelőanya, stepmother, bónuszmami. Nincs azzal baj, hogy szereti a lányomat. A legboldogabb édesanya vagyok a Földön, hogy a gyermekem édesapjának az új párja szereti a gyerekemet, és a gyerekem is őt, de tudjuk önzetlenül is szeretni ezt a gyereket, mert Bence például úgy gondoskodik Natiról, hogy azt nem teszi ki sehova" - mondta Pamela.

