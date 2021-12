Rusvai Miklós virológus azt mondja, az omikron variáns a régen vágyott nyájimmunitáshoz vezethet el bennünket.

Egyre több omikron variánssal fertőzött beteg van Európában, és egyes kutatók szerint ez a mutáció hozhatja el a világjárvány végét.

"A virológusok tavaly év eleje óta abban reménykednek, hogy a koronavírus olyan irányba is elkezd mutálódni, amivel fokozódik a fertőzőképessége, de a megbetegítő képessége csökken. Ebben az esetben az emberek átfertőződnek, olyanok is, akik például nincsenek beoltva, viszont nem kerülnek lélegeztetőgépre, az egészségügyi rendszer nem lesz leterhelve. Így tehát az immunizáltság oltás nélkül is terjed az átfertőződéssel, a nyájimmunitás végül is kialakul, a járvány megfékeződik" - mondta Rusvai a Blikknek.

Arra kérdésre, hogy szerinte ez lesz-e a vírus végső változata, határozott nemmel felelt.

