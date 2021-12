Johnson a Downing Streeten tartott szerda esti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az iránymutatást - ami egyelőre Angliára vonatkozik, de a brit kormány az Egyesült Királyság többi nemzetének kormányaival is egyeztet - a koronavírus nemrégiben azonosított omikron változatának felbukkanása indokolja. A kormány célja az, hogy a variáns vizsgálatának ideje alatt is lassítsa az omikron terjedését, és időt nyerjen ahhoz is, hogy minél többen megkaphassák a koronavírus elleni oltás emlékeztető és hatáserősítő harmadik dózisát.



Boris Johnson a szerda esti sajtótájékoztatón elmondta: génszekvenciális szűréssel eddig 568 esetben mutatták ki országszerte az omikron koronavírus-változat jelenlétét, de biztos, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb.

A brit kormányfő bejelentette: az otthoni munkavégzést javasló útmutatás mellett kötelezővé válik a maszkok viselése a legtöbb zárt angliai közösségi intézményben, köztük a színházakban és a mozikban.

Angliában a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben eddig is kötelező volt a maszkviselés. A szerdán bejelentett, pénteken érvénybe lépő intézkedés ezt a kötelezettséget terjeszti ki.

Johnson hangsúlyozta: természetesen továbbra sem kell maszkot viselni az éttermi étel- és italfogyasztás, az edzőtermekben végzett testedzés közben vagy közösségi énekrendezvényeken.

A jövő hét közepétől azonban a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) által kiadott oltási igazolást kell majd felmutatni a belépéshez az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre.



A brit kormányfő elmondta: ez az előírás a zárt belső terű, több mint 500 főt befogadó, ülések nélküli közösségi intézményekre, valamint a négyezer főt meghaladó kapacitású, ugyancsak ülések nélküli kültéri rendezvényhelyszínekre érvényes, illetve bármely olyan közösségi rendezvényközpontra, amely tízezernél több látogató fogadására alkalmas. Boris Johnson kiemelte: mindez azt a célt szolgálja, hogy a rendezvényhelyszínek továbbra is teljes befogadó kapacitásukkal működhessenek, és a közönség tagjai bízhassanak abban, hogy a többi jelenlévő is felelős módon járt el a kockázatok minimalizálása végett.

Hangolódj a karácsonyra a Life.hu-val! Szuper ünnepi receptekkel, mutatós, de egyszerűen elkészíthető dekorációkkal és ajándékötletekkel vár a

Szuper ünnepi receptekkel, mutatós, de egyszerűen elkészíthető dekorációkkal és ajándékötletekkel vár a Life.hu karácsonyi rovata . Készülődj velünk az év legszebb időszakára!