Elhunyt a TV2 munkatársa, Páricska Péter. A csatorna a hivatalos Facebook-oldalon tudtatta közönségével a lesújtó hírt. A tévés többek között olyan nagy produkciókban is dolgozott, mint a Dancing with the Stars és a Ninja Warrior.

Elvesztettünk egy kiváló kollégát, akinek megannyi nagyszabású műsorunk látványvilágát, hangtechnikai megoldásait köszönhetjük. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának, nyugodj békében, Peti!

-írják a posztban. A tévés 49 éves volt, halálának okáról egyelőre nem osztottak meg információt. Péter novemberben még arról posztolt közösségi oldalán, hogy Amerikába utazott feleségével és lányaival.

Noszály Sándor egy közös gyerekkori fotóval búcsúzott barátjától.

Csak a tested Petikém a lelked örökké köztünk marad Om Mani Padme Hum ❤️❤️❤️

A TV2 mellett a Siófok Plázs is posztban búcsúzott a férfitól, aki mint írják, remek szekember és barát volt.