A Bors ellátogatott Damu Roland édesanyja falujába, Nyírábrányba, ám az asszony eleinte nem szívesen beszélt fiáról.

"Nem foglalkozunk senkivel! Semmit nem tudunk!" - mondta először, majd így folytatta:

"Rolandért imádkozunk! Ő a család tagja!" - ám bővebben nem nyilatkozott.

"Rajtunk csak úgy lehet segíteni, hogy békét hagynak nekünk!" - zárta rövidre.

Korábban a színész húga, Damu Anita a következőket nyilatkozta:

"Régóta nem tartom sem vele, sem a Damu családdal a kapcsolatot, sajnos nem tudok róla semmit. Sokáig nagyon jó testvérek voltunk, akkor romlott meg a viszony, amikor a kislányát letagadta. Minden kapcsolatot megszakítottunk. (...) Amikor először hallottam az egészségügyi problémáiról, azt gondoltam, csak ki akar bújni a felelősség alól, nem tudtam, hogy ilyen nagy a baj. (...) Neki nem volt családja, nagyon sajnálom, és borzasztó ezt kimondanom, de mindent magának köszönhet (...) A lelkem most nagyon dolgozik miatta, de nem tudok mit tenni. Ki fogja ápolni, ha szüksége lesz rá? Sokat szenvedtem miatta és a család miatt is, ráadásul nem jött jókor ez a hír, mert kisbabát várok. Sajnálnám, ha így érne véget az élete, de azt nem szeretném, hogy a családtagjaimban miatta bárkinek is lelkiismeret-furdalása legyen. Jobbulást kívánok neki" - mondta.