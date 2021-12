Damu Roland válságos állapotban fekszik kórházban, húga is csak az internetről értesült arról, milyen rossz is a színész helyzete. A nő azt mondta, rossz ezt kimondani, de mindent magának köszönhet.

Damu Roland súlyos állapotban fekszik kórházban, az orvosok az életéért küzdenek. Az is kiderült, hogy a színész elkapta a koronavírust és műtüdőre tették. Sokakat rendített meg ennek a híre, mindenki szorít a felépüléséért, de a legtöbb barátja már nem tartja vele a kapcsolatot. Eltávolodtak tőle, ugyanis a Bors információi szerint sokaknak tartozik. Húga is csak az internetről értesült arról, a színész milyen súlyos állapotban van.