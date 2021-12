Az új, gyorsan terjedő omikron-variáns okozta fertőzések száma háromnaponta másfélszeresére nő azokban az országokban, ahol jelen van a variáns, ami a WHO szerint jelentősen gyorsabban terjed a delta változatnál. A fertőzőképessége miatt most még fontosabb, hogy a maszk, amit használunk valóban védjen. Ezért hívják fel a szakértők a figyelmet arra, hogy mely maszkok azok, amik nem hatásosak: az egyrétegű textilmaszkok. Körülbelül annyit érnek, mintha nem is viselnének az emberek.

Az Ontariói Tudományos Tanácsadó Testület vezetője, Dr. Peter Juni szerint az FFP2-es maszkok a hatákonyak. Ha valaki nem tud beszerezni ilyet, akkor pedig az orvosi maszkot javasolja - írja a GlobalNews.