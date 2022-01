Tragikus körülmények között halt meg Babicsek Bernát. A tehetséges zenészt és színészt a Turay Ida Színház társulata is gyászolja.

Tragikus körülmények között halt meg Babicsek Bernát, aki tehetséges színész és zenész volt. A szomorú hírt először a zenekara osztotta meg, a halál okáról azonban nem beszéltek, de később kiderült, hogy a 41 éves a solymári lakástűz áldozata volt. Színháza, a Turay Ida Színház is gyászolja Babicsek Bernátot, akivel rengeteg tervük volt még, és akit senki nem tud és nem is fog helyettesíteni.