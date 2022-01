Babicsek Bernát egy lakástűz következtében vesztette életét, testére szülei találtak rá. "Ösztönösen a konyha sarkába kaptam a fejem és ott, a konyhaasztal mögött feküdt a fiam. Már teljesen meg volt merevedve" - számolt be a megrázó részletekről az édesanyja. A színész halálának híre mindenkit megrendített, többen is szívszorító üzenettel búcsúztak tőle, köztük zenésztársa, Demeter Erik is, aki megosztotta, milyen terveik voltak még.

"Drága Barátom, nem ezt beszéltük meg! Azt ígérted, hogy újra együtt muzsikálunk, beszélgetünk, ahogy korábban is. Kezedben a harmonika, kezemben a gitár, és csak ÖRÖMZENÉLÜNK...hiányzol! Még találkozunk. Jó utat" - írta Instagram-oldalán.