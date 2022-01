Szilveszter másnapján, reggel történt a halálos vonatbaleset, amiben négyen is életüket vesztették Tapolcán. Egy autó máig megmagyarázhatatlan okból áthajtott a piros jelzésen és összeütközött az éppen érkező sebesvonattal.

A vonat hatvan méteren át tolta maga előtt a járművet, amiben öten utaztak. A fiatalok egy szilveszteri buliból tartottak hazafelé szombat reggel, amikor a tragédia történt. A járművet vezető fiatalt ismerősei ügyes, tapasztalt és rutinos vezetőnek írják le, így mindenki értetlenül áll az előtt, hogy a piros jelzés ellenére felhajtott a sínekre.

Nem ez az első baleset ennél a vasúti kereszteződésnél, ezért a polgármester felszólította a vasúttársaságot, hogy szereltessenek sorompót is a fényjelzés mellé.

Az autó öt utasából négyen azonnal szörnyethaltak, egyikük azonban túlélte az ütközést. A sofőr 17 éves húga, Dóri életét az menthette meg, hogy a hátsó ülésen, középen foglalt helyet. Két oldalról védték őt a barátai. A fiatal lány azonban így is válságos állapotban van, az orvosok most is küzdenek azért, hogy életben maradjon.

Hétfő reggel a lány iskolájánál, a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium előtt megemlékezést tartottak. A diákok mécseseket helyeztek el a bejáratnál, kora délután pedig Végh László polgármester kihirdette, hogy január 6-án a helyi templomban gyászmisét mutatnak be – számolt be a hírről a Bors.