Az autóban utazó fiatalok egy házibuliban töltötték a szilveszter éjjelt, onnan tartottak hazafelé másnap reggel. Nem tudni, hogy a sofőr a piros jelzés ellenére, miért hajtott a sínekre, de az ütközést nem tudta elkerülni. A járműben öten utaztak, akik közül négyen azonnal szörnyethaltak, az életben maradt társukat életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A legfrissebb információk szerint a mozdony 60 méteren át tolta maga előtt a kocsit. Az autó utasai között volt két kiváló fiatal röplabdás is. Iván Gergő az első osztályban szereplő Fino Kaposvár játékosa volt, S. Norbert pedig az utánpótlás válogatottban kapott lehetőséget.