Kim Mi-soo dél-koreai színésznő rendkívül fiatalon, mindössze 29 évesen távozott az élők sorából. A szomorú hírt családja közleményben tette közzé, amelyben halálánal okáról nem adtak ki információkat.

Az kiderült, hogy a halála váratlanul érte a közeli hozzátartozóit, továbbá leírták, hogy csendes, visszafogott temetést szeretnének neki.

A színésznő szerepelt a jelenleg is futó Snowdrop sorozatban, amely az 1987-es dél-koreai rendszerváltást meséli el, illetve a Disney+ beválogatta a Kiss Six Sense-be, amelynek forgatása le is állt a haláleset után - írja az Origo.