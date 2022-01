Szilágyi Liliána december végén adott megdöbbentő interjút, melyben elmondta, hogy az apja bántalmazta őt fizikailag, mentálisan és szexuálisan. Az úszónak az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében, mielőtt minden erejét összeszedve elköltözött otthonról. Húga azonban az apjánál maradt, most kiderült, miért alakult így.

A Blikk információi szerint Liliána elköltözése után az apa az édesanyának is kiadta az útját, aki egy darabig még a közös házukban élt, ám a lap állítása szerint egy idegen férfi folyamatosan megfigyelte őt. Mivel ilyen körülmények között nem bírt tovább ott élni, ő is elment. Ezután férje ki is zárta őt a lakásból. Gerda azonban nem tartott vele. Bírósági per kezdődött, amely állítólag azt állapította meg, hogy a férfi durva, agresszív viselkedése, érzelmi zsarolása miatt romlott meg a házasság. Eközben azonban Gerda hátat fordított anyjának.

A bíróság 2020-ban meghozott másodfokú ítélete állítólag azt is kimondja, hogy az apának a döntés jogerőre emelkedését követően három napon belül át kell adnia lányát az anyjának, de az eljárás addig húzódott, míg Gerda nagykorú lett.