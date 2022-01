A Dancing with the Stars előző évadában maga Gabriela Spanic jelentette be, hogy 2022-ben is visszatér a TV2-re. Ezúttal azonban nem zsűrizni fog, hanem vadonatúj sorozatával szórakoztatja majd a közönséget. Most pedig kiderült, hogy a színésznő mikortól lesz látható.

Az Alicia új élete (Si nos dejan) január 21-én kezdődik és minden hétköznap délután, 14:35-kor lesz látható a TV2-n.

A sorozat nagyon friss, tavaly júniustól októberig volt látható az amerikai Univision csatornán.

A történet főszereplője Alicia (Mayrín Villanueva játssza), aki újságíróként dolgozó férjének és három gyermekének él. Amikor férje elnyeri a nemzet újságírója elismerést, Aliciának magától értetődő, hogy együtt ünnepeli meg a családjával a győzelmet. Ám ezután a nő telefonjára szokatlan üzenetek érkeznek, amelyek szerint Alicia házassága közel sem tökéletes.