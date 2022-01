Nagy sebességgel közlekedett a menetiránnyal szemben egy michigani sofőr, és összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A balesetben mindketten meghaltak, a vétlen sofőr egy négygyerekes anya volt, Teah Owens. Az autóban ült a hatéves kisfia is, aki súlyos sérülésekkel került kórházba: eltört a combcsontja, a kulcscsontja és koponyaűri vérzést is szenvedett.

Kiderült, hogy a vétkes sofőr nem is ülhetett volna volán mögé, ugyanis korábban is közúti veszélyeztetés miatt ideiglenesen eltiltották a vezetéstől. Az is kiderült, hogy a 25 éves sofőrt korábban leleplezte egy csoport, amely pedofilok tőrbe csalásával foglalkozik. A férfi kiskorúakkal folytatott szexuális tartalmú beszélgetéseket a neten - írja a Fox.