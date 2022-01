A hihetetlen esetről az OMSZ Facebook-oldalán számoltak be a mentősök.

Az OMSZ Facebook-oldalán sok megható, vagy épp bosszantó történetet osztanak meg a mentősök. Nemrégiben adtak hírt egy harminc év körüli nőről, aki csuklófájdalmai miatt kérte a mentők segítségét, majd a segélykéréstől számított 18 perc múlva, a bejelentő azonban ismét telefonált, ezúttal már azért, hogy panaszt tegyen, amiért még nem érkeztek meg hozzá a mentők.

Ezúttal egy autólopásról számoltak be:

"Az Országos Mentőszolgálat nem csak mentőautókat használ, a szervezet működtetését személyautók is segítik a háttérben, amiket ügyintézésre használnak a mentők. Ilyen volt az a 23 éves, fehér, "F" típusú Opel Astra szedán is, melyet Fejér megyei bajtársainktól loptak el a héten egy parkolóból, a két oldalán látható mentőembléma és a kéklámpa ellenére is"

-áll a posztban. A mentősök azt kérik, hogy ha bárki találkozik a HEM-437 rendszámú járművel, kérjük jelezze a 112- es segélyhívón!