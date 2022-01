Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán adott hírt egy esetről, ami miatt kivizsgálás indult egy mentésirányítóval szemben.

"Az »ügy« azzal kezdődött, hogy öt napja tartó csuklófájdalmai miatt a mentők segítségét kérte egy harminc év körüli nő az esti órákban. A segélykéréstől számított 18 perc múlva, a bejelentő azonban ismét telefonált, ezúttal már azért, hogy panaszt tegyen, amiért még nem érkeztek meg hozzá a mentők. A hanganyagok tanulsága szerint is, végig türelmes mentésirányító ugyan hosszasan próbálta elmagyarázni, hogy éppen magasabb prioritású eseteknél nyújtanak segítséget az életmentők, a nő nem volt hajlandó elfogadni, hogy a több napos csuklófájdalom miatt, bajtársunk nem riaszthat azonnal egy szabad rohamkocsit. A nő hallhatóan felháborodott ezen, és miután megtette a panaszt, már nem is kérte a mentők segítségét. A történet azonban itt még nem ért véget. A bejelentő pár óra múlva ismét felhívta a mentésirányítást, hogy a »A maga balf*** kollegája miatt, most elém kerülnek, akiket mentővel hoznak a sürgősségire« - sorokkal kiegészítse az előzőleg rögzítetteket. A vizsgálat eredményéről az Országos Mentőszolgálat ma hivatalosan is tájékoztatta a panaszost. A mentésben résztvevőknek gratulálunk" - írták és leszögezték, nem a mentésirányító hibázott.