Damu Roland az utolsó éveiben nem a sikereivel, hanem tragikus és reménytelen sorsával került a címlapokra. A színész a végsőkig reménykedett abban, hogy valaki megsegíti és jobbra fordulhat az élete. A koronavírus azonban legyőzte a szervezetét, a botrányok azonban halála után sem csillapodnak körülötte.

A rokonok egymással harcolnak azért, ki temesse el Damu Rolandot

A színész sokszor beszélt arról, mennyire megromlott a viszonya szüleivel, akikkel már nem is nagyon tartotta a kapcsolatot. Az elmúlt években a legfőbb támasza nagynénje, Éva néni volt, őt kérte meg a halálos ágyán, hogy intézze el a temetését. Damu elvileg ekkor mondta, hogy se a szüleit, se a testvéreit ne hívják meg a búcsúztatóra.

Damu Roland édesapja szerint valószínűtlen, hogy a fia kitiltotta őket a temetéséről

Gondoljunk bele, Roli covidos volt, nem lehetett látogatni csak úgy. Ráadásul Évával, a nővéremmel akkor még tartottam a kapcsolatot telefonon, hiszen én kértem meg, hogy legyen ott Roli mellett, ha szüksége lenne valamire. Éva soha egy szóval sem említette, hogy a fiam ilyen kijelentést tett, nem tudtuk, ő sem tudhatta, hogy ekkora a baj

– mesélte a Blikknek Damu Rudolf, a színész édesapja, aki szerint rejtélyesen nyoma veszett annak a több millió forintnak, amit Roland a halála előtt kapott egy internetes projektre. Ezután már nem volt szüksége Éváéknak arra, hogy Zsolt, a közeli barát fizesse a temetést – véli az apa.

Had temessem el a fiamat!

"Zsolt már beszélt a temetkezési vállalkozóval, gyönyörű szertartást szervezett volna, csodás márvány sírkövet, nekem is elküldte a fotót. De most úgy érzem, ellopták tőlem a fiam temetését! Évának a temetésre nem volt felhatalmazása. Csak arra, hogy a kórházzal tartsa a kapcsolatot. Ráadásul ki is tiltanak a szertartásról? Felháborító és mélységesen szomorú."