Sikerei csúcsán majdnem tragikus véget ért a karrierje. Robbie Williams a Take That nevű fiúbandával robbant be, majd kezdett szólópályafutást. Egykor hatalmas rajongótábor vette körül. A most 47 éves énekes azonban nem készíthette volna el világslágereit, ha az utána küldött bérgyilkos sikeresen végrehajtja a küldetést.

Robbie a Mirror nevű brit lapnak mesélte el a megdöbbentő történetet, amely csodával határos módon nem végződött tragédiával.

Ezt még sohasem meséltem, de valaki megbízott egy bérgyilkost, hogy végezzen velem. Most először állok ki ezzel a nyilvánosság elé. Szerencsére meg tudtuk oldani az ügyet, a barátaim segítettek

-nyilatkozta az énekes.