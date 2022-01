Kulcsár Edina robbantotta a hírt: új szerelem érkezett az életébe, Varga Márk vagyis G.w.M. A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy Edina és Csuti közölték, véget ért a házasságuk. Edina és új párja mindketten leszögezték, nem rondítottak bele egymás kapcsolatába, csak aztuán jöttek össze, hogy véget értek a kapcsolataik.

Varga Márk egy sikeres rapper, aki zenei tevékenységének köszönhetően 50 milliós házat vett a lányának, de volt idő, amikor még kenyérre sem volt pénze. Ötvenmillióért vettem a lányomnak lakást a IX. kerületben. Sokan azzal vádolnak, hogy ez felesleges költekezés, de szerintem én nem szórom a pénzt! Ez befektetés a kislányom érdekében! Jövőre a fiam is kap egy lakást, mert szerintem ez így normális, hogy megalapozom a jövőjüket" - mondta korábban G.w.M a Ripostnak. G.w.M családjában volt egy hatalmas törés, a szülei szétmentek, ő pedig úgy döntött, csak a zenére akar koncentrálni, és elköltözött otthonról. Akkoriban előfordult, hogy nem volt mit ennem! Nehéz volt, de megérte, mert most itt vagyok (...) Mindenki azt látta, hogy brutálisan épül a karrier, csak sajnos nem volt mellé lőszer! Nulla forintom volt. Arra emlékszem, hogy a kenyértartó mellett volt pár húsz forintos! Már a százasok is elfogytak" - mondta G.w.M.