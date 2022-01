A 33 éves Mark Hart áldozata három évvel ezelőtt arra riadt fel éjszaka, hogy a férfi rámászott és szexuálisan zaklatta. Miután sikerült lelöknie magáról támadóját, segítségért futott, Hart pedig meglepettséget színlelt és azt állította, nem tudta, hogyan került a nő lakására.

A brit férfit letartóztatta a rendőrség, aki azzal próbált védekezni a bírósági tárgyalás során, hogy alvajáró, és nincsenek emlékei az ominózus estéről. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy Hart gyermekkora óta alvajáró, és valóban létezik egy úgynevezett szexszomnia nevű betegség.

A szexszomnia abban különbözik a többi paraszomniás jelenségtől, hogy az alany többnyire egy másik személyt is bevon a viselkedésébe. A szexszomnia csoportjába olyan alvás közbeni szexuális magatartások tartoznak, mint pl. a maszturbáció, a partner nemi szervének simogatása, vagy akár az orgazmussal járó közösülés. E jelenség sajátossága, hogy a szexuális aktus alvás közben történik, amire az illető másnap egyáltalán nem emlékszik – írtuk egy korábbi cikkünkben.

Hart védőügyvédje a betegségre hivatkozva kérte a férfi felmentését, mivel amit alvás közben csinálunk, nem lehet minket felelősségre vonni. A bíróság azonban mégis elítélte a férfit, ugyanis többen is tanúsították, hogy szó sem volt alvajárásról, sőt Hart még alkoholt is fogyasztott a támadás előtt. Kilenc év börtönbüntetést kapott, és felkerült a szexuális bűnözők listájára is – írta meg az Origo.