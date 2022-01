"Bár nagyon szerettem és sokat köszönhetek a műsornak, úgy döntöttem, ideje lezárni. A tévé másfajta világ volt, mint a színház, mindig érdekes kitekintésként tekintettem erre. Szerettem a háttércsapatot, minden forgatás jó hangulatú volt, fantasztikus sportolókkal találkozhattam, a legemlékezetesebb adás pedig egy szilveszteri műsor volt, amikor a barátaim, Feke Pali, Nacsa Olivér és Nagy Sanyi voltak a vendégek – emlékezett vissza Szente, akinek helyét Pindroch Csaba vette át. – Örülök, hogy ő lett a műsorvezető. Szenzációs színész, biztosan jó lesz ebben a szerepkörben is, és jól megoldja a helyzetet." - nyilatkozta a Jászai Mari-díjas rendező.

A színész elmondása szerint nem a műsorral volt problémája, csupán arról van szó, hogy színházi munkái minden idejét elveszik.

"Március 15-én mutatjuk be a Kőszívű című darabot, ezen felül rendezek a Müpában; Kecskeméten a Rómeó és Júlia operát mtatjuk be, valamint egy 1848-as filmen is dolgozunk" – folytatta Szente Vajk.