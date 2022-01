A koronavírus szövödményeiben életét vesztette az NCIS és a CSI sztárja. A megrendítő hírt ügynöke jelentette be.

Szombaton érte a halál a kaliforniai Burbankben a 78 éves Vachik Mangassariant. A hollywoodi sztár az NCIS és a CSI: Crime Scene Investigation című drámasorozatokból lett ismert.

Az örmény származású színész Iránban született, majd 23 évesen érkezett az Egyesült Államokba, ahol pincérként dolgozott a színházi karrierje mellett.

Iránban még csak alkalmi filmszerepeket kapott, ezért próbált szerencsét az USA-ban. 1978-ban meg is kapta első hollywoodi filmszerepét „A déli cápában"- írja a Bors. Az 1980-as években vendégszerepelt a „Remington Steele", a „The Fall Guy", a „The A-Team", a „Sledge Hammer!" és a „Murder, She Wrote" című tévésorozatokban. De feltűnt a „NYPD Blue" és a „JAG" című filmekben is.

Mangassariannak saját rádió- és tévéműsora volt, amelyet tíz évig vezetett: a „The Armenian National Network" című műsor, amelyben politikai, filmes és művészeti témákat vitatott meg vendégeivel.