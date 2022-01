A drogterjesztéssel megvádolt Árpa Attila ellen 2019. március 22-én indult nyomozás. Ha beigazolódnak a vádak, Árpa Attila kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. Azt már tudni lehet, hogy Árpának idén március elsején bíróság elé kell állnia. A színész-rendező most a TV2 Mokkájában elárulta, hónapokon át figyelte meg a rendőrég a kokainügy miatt, sőt, házkutatást is tartottak nála.

Amíg az ügyészség azt állítja, Árpa 2019 márciusában több ismerősét bízta meg azzal, hogy vásároljanak kábítószert és vigyék el hozzá, addig a színész arról beszélt, semmi ilyesmiről nem volt szó. Azt nem tagadja, hogy Budapesti Rendőr-főkapitányság kábítószer-bűnözés elleni nyomozói végül rajtaütöttek a találkozón, de senkinél, semmit nem találtak. Elárulta, korábban úgy vélte, egy rosszakarója próbálta csőbe húzni, ma viszont már affelé hajlik, hogy teljesen véletlenül került a neve az üggyel összefüggésbe.

"Nem gondolom azt, hogy van itt konkrétan egy rosszakaró. Az elején még voltak sejtéseim, de nem, én azt gondolom, hogy a nevem valakivel összefüggésben valahogyan előkerült, aztán volt egy lelkes ügyész aki azt mondta, hogy hajrá nézzük ezt meg most közelebbről... A legfontosabb az, hogy nem követtem el, és amikor nálam kerestek kábítószert nem találtak semmit... Mi úgy tudjuk, hogy ők követtek lehallgattak, megfigyeltek, nem is csak egy pár napig, hanem hónapokon keresztül... Ott voltunk össz-vissz hatan és nem csak hogy nálam vagy az ingatlanomban nem találtak semmit, hanem náluk sem, sőt! Oda is elmentek az ismerőseimnek a házába és ott sem találtak senkinél semmit. Zéró. Nulla" - szögezte le Árpa.

"Jobban várom azt a napot, amikor végre bíróság elé kerülök, mint az ügyészség. Ezt bizton állíthatom. Továbbra is azt tudom mondani, amit eddig, nevetséges az egész ügy, nem kereskedtem drogokkal ezért nincs mitől félnem. Örülök, hogy elkezdődik a tárgyalás, mert végre lehetőségem lesz megvédeni magam" – nyilatkozta korábban Árpa Attila.