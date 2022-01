Fiatalon veszítették el édesapjukat Máté Péter gyerekei. Dorka 6, Mici 13 éves volt a népszerű énekes halálakor. Most a lányok és Máté Péter özvegye, Edit arról beszéltek, miként emlékeznek vissza a tragédiára és arra, hogyan változott meg az életük.

„Egy barátja jött el hozzánk, becsöngetett, majd átadta anyukámnak apu szemüvegét és jogosítványát... Utána sokáig apu ingével aludtam, nem mostuk ki, hogy érezhessem az illatát. Nagyon jó apuka volt, vicces, rengeteget nevettünk, játszottunk, minden szabadidejét velünk, a családdal töltötte. Anyu szokta mondani, apu volt a jó rendőr, mert ő rontott el minket, mindent megengedett, anyu pedig a rossz rendőr, ő nevelt, terelgetett. Ez tényleg így volt, lett is eredménye. Azt gondolom, Dorkával mind a ketten megálltuk a helyünket az életben. Én a szállodaiparban dolgozom, van egy csodálatos fiam, a húgom fotós lett, neki két gyereke van, egy fia és egy lánya. Ha most apu lenézne, biztos vagyok, hogy büszke lenne ránk. És hogy imádná a három unokáját!" - nyilatkozta Mici a Best magazinnak.

Az akkor 6 éves Dorka kevesebbre emlékszik édesapjával kapcsolatban: "A legélénkebben az él bennem, hogy mindig négykézlábra ereszkedett, én felültem a hátára, lovagoltam rajta... na, meg amikor a Velencei-tóban a gumimatraccal hülyéskedtünk. És arra is emlékszem, hogy soha nem láttam aput rosszkedvűnek" - elevenítette fel.

„Péter haláláig minden szempontból, érzelmileg és anyagilag is rendben voltunk, utána egy perc alatt tört ketté az életem. 1984 szeptemberében halt meg, a bankszámláját a hagyatéki tárgyalásig zárolták, éppen költözés, lakásfelújítás kellős közepén voltunk, decemberben, karácsony előtt mindössze 600 forintom volt. Kétségbe voltam esve, mi lesz, hogy lesz, tudtam, azonnal munka után kell néznem. Fejvesztve hívogattam az ismerősöket, barátokat, hogy segítsenek munkát találni, ígérgettek fűt-fát, de ezekből nem lett semmi. Kínomban felhívtam a Madách Kamara Színház titkárát, s a végén ő segített rajtam, a szervezésre kerültem, ezzel szinte megmentette az életem" - nyilatkozta az énekes özvegye, Edit, aki férje halála után nem ment újra férjhez.

Egy időben az is felmerült, hogy Máté Péternek titkos szeretője volt, de Edit ezt cáfolta.