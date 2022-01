Az időjárás-előrejelzések szerint havazás és hózápor is lehet hazánkban, a viharos széllökések mellett, ami miatt figyelmeztetést is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország keleti részére már meg is érkezett a hó, több város is fehérbe borult. A tiszafüredi és debreceni havazásról videó is készült.