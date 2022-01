Kemény Dénes volt a Palikék Világa by Manna, Hová tűnt? adásának legutóbbi vendége. A legendás vízilabdaedző többek között arról is mesélt, hogyan éli meg, hogy legnagyobb fia követte őt a pályán, és, hogy milyen érzés számára, hogy egy uszodát neveztek el róla. Kemény Dénes az úszósport körüli botrányokra is reagált, sőt azt is elmondta, szerinte hogyan lehetne elérni, hogy a jövőben ne forduljanak elő hasonló esetek.