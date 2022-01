A napkitörés két hullámban okozhat a Földön is észlelhető zavarokat. A Földet néhány perc alatt először a fénysebességgel utazó rádióhullámok érik el. A Center for Space Weather Forecasting kutatói arra számítanak, hogy a február 11-i mágneses vihar erősebb lesz, és a vihar utáni napon a megszokotthoz képest is magasabb értéket figyelhetnek meg.

A feltételezések szerint a napszél, a napkitörés és az erős napfelszíni aktivitás megzavarhatja az agy elektromos tevékenységét, ez pedig migrénhez vezethet: továbbá módosulhatnak a koncentrációs képességek és hatással lehet a homlok, a nyak és vállak területeire is.