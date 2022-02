A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki, viharos szélre és még havazásra is kell számítani.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki. Reggelig, kora délelőttig a Tiszántúlon, valamint a hegyvidéki tájakon még havazás, hózáporok várhatók, pár cm hóval. Legkésőbb a keleti határnál kezdődik meg az olvadás napközben.

Emellett sok helyen viharos szélre is kell számítani. Az északnyugatira forduló szelet a keleti, északkeleti megyék kivételével nagy területen kísérhetik viharos (általában 65-85 km/h-s) lökések. Főként az Észak-Dunántúlon, a Balaton térségében, különösen a záporos csapadékgócokban a déli, délutáni órákban 90 km/h-t meghaladó lökések is lehetnek. Csütörtökre virradó éjszaka veszít erejéből a szél. Szerdán egy-egy helyen, főként északkeleten a délutáni, esti órákban a hózáporok mellett az ég is megdörrenhet - írták.