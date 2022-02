Ismét bíróság elé áll VV Fanni elrablója, akit nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolnak. Ma két tanú vallomását hallgatják majd meg, valamint egy szakértőjét. A Bors információi szerint a bírónő szeretne februárban elsőfokú ítéletet hozni.

Amennyiben az előkészítő ülésen B. László beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, akkor életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványoznak, vagyis leghamarabb 30 év múlva helyezhetik feltételesen szabadlábra.

B. László ellen több közvetett bizonyíték van, noha Fanni teste sosem került elő. A kamerafelvételeken látható a buapesti társasház parkolójában, látszik, hogy a férfi Fanni tónustalan testét cipeli. Az azonban nem állapítható meg, hogy halott volt, vagy eszméletét vesztett. B. László ezután az autóba tette a testet. A kocsiban nagy mennyiségű vér nyomait azonosították, a férfi siófoki házában, mosógépében Fannitól származó hajszálakat találtak. Az FBI egy Duna melletti stégig tudta követni B. László nyomait, feltételezik, hogy itt szabadult meg a testtől.

A bizonyítási eljárásban ma egy informatikus szakember véleményét hallgatják meg, mivel a védelem azt állítja, Fanni hetekkel az eltűnése után e-mailt küldött.

"Információim szerint sikerült kinyomozni a készülék IP címét, melyhez egy Samsung márkájú készülék tartozik" - mondta dr Lichy József, a Novozánszki család jogi képviselője. "Azt viszont nem tudni, ki a készülék tulajdonosa, mivel a szolgáltatók csak egy évig őrzik meg az adatokat. Ez a készülék egyébként a mai napig aktív, a Gárdony-Pákozd-Budapest vonalon mozog. Vagyis valaki használja most is, Fanni levelezésébe azonban 2017 óta nem lépett be" - tette hozzá.

B. László továbra is azt állítja, hogy Fanni élt még, amikor a bérelt autóba rakta, majd átadta két másik férfinak. Ügyvédei arra számítanak, hogy személyi szabadság megsértése miatt ítélhetik el, ezért maximum 5 évig tartó szabadságvesztést kaphat. A férfi már több, mint 4 éve házi őrizetben van, ami a bíróságon háromnak számít. Ha nem kapja meg a maximális 5 éves büntetést, akkor az is elképzelhető, hogy szabadon távozhat.