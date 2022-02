Hideg és melegfrontok váltják egymást, szelet, esőt és havat is hoznak magukkal. A héten nem lesz érdemes megszokásból öltözködni.

Február 7. és 13. között a szél zavarja majd a mindennapjainkat.

Hétfő

A hét első napjának reggele esővel indul, de már a délelőtt folyamán felszakadozik a felhőzet. Délután legfeljebb csak záporokra, elvétve hóesésre lehet számítani, a hőmérséklet Budapesten 8-9, este pedig 4 fok körül alakul majd. Az ország egészén 7-8, késő este -2 és +5 közé hűl a levegő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az erős szél miatt adott ki figyelmeztetést.

Kedd

Reggel csak elszórtan lesz csapadék, többnyire napos időre készülhetünk. Napközben viszont megnövekszik a felhőzet, és akár hózápor is kialakulhat. A szél továbbra is erős lesz, a Dunántúlon és Budapest környékén viharossá is fokozódhat. A légmozgás csak estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6-9 fokott alakul majd.

Szerda

Délelőttre csökkent a felhőzet és jobbára napos idő várható. Napközben nem valószínű csapadék, zápor is csak este lehet az ország északkeleti részén. A szél továbbra is zavaró tényező lesz, a hőérzetet azonban nem befolyásolja. A hőmérséklet tovább emelkedik és szerdán már 9-15 fok között alakul. A hőmérő este akár +7-et is mutathat egyes helyeken.

Csütörtök

Hajnalban egyes országrészeken ködképződésre kell készülni, azonban hamar kitisztul az idő. Túlnyomórészt derült, napos idő lesz, csapadék nem várható. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, ez megint okozhat kellemetlen pillanatokat. A nappali hőmérséklet ismét 9-14 fok körül alakul, az este viszont már hűvösebb lesz, csak +1 fokig kúszhat fel a higanyszál.

Péntek

A szokottnál több felhő takarja majd az eget, de csapadék nem várható. A nyugati-délnyugati szél továbbra is erős lesz, a hőmérséklet azonban kellemes, tavaszias marad, 8-13 fok körül alakul majd. Az esték pénteken is hűvösek lesznek.

Szombat és vasárnap

A hét második felére jellemző kellemes idő a hétvégére elmúlik és a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 9 fok között mozog majd szombaton és vasárnap. Futó zivatar, zápor és elvétve hóesés is okozhat kellemetlen pillanatokat, azonban többnyire száraz hideg időre kell készülni – írja a Blikk a met.hu előrejelzése alapján.