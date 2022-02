A férfi egyik nap nem reagált a névsorolvasásra, ezért az őrök benyitottak a cellájába, ahol eszméletlen állapotban találtak rá - írta a Science Alert nyomán a Bors. A férfi semmilyen életjelet nem mutatott, így az intézmény két orvosa is megvizsgálta, mielőtt halottnak nyilvánították. Egy órával később az igazságügyi orvosszakértő is megvizsgálta, és ő is úgy ítélte, hogy a férfi elhunyt. A férfit ezután hullazsákba tették, és átszállították a patológiára, egy hűtőkamrába.

Később, amikor a patológus felnyitotta a hullazsákot, valószínűleg sokkot kapott, hiszen a korábban halottnak hitt férfi mozgott.

Bár az eset három évvel ezelőtt történt, most kiderült, mi állhatott a kiborító esett mögött. A férfi valószínűleg katalepsziás volt, ami eszméletvesztéssel és az izmok mozdulatlanságával jár, és ezért nem mutatott életjelet. Családja szerint a férfi epilepsziás volt, és állapotát a gyógyszerei elhagyása vagy túladagolása okozhatta.

Nem ez volt az első eset, amikor valakinek a halálát tévesen állapították meg. Romániában, az egyik kórházban egy beteg családja már elkezdte szervezni hozzátartozójuk temetését, amikor a boncolás előtt kiderült, hogy az illető nem halt meg.