Egy emberként drukkoltak tegnap a magyarok Liu Shaolin Sándornak, aki elképesztő menet után olimpiai aranyérmet nyert. A rövid pályás gyorskorcsolya férfi 1000 m döntője aztán váratlan fordulatot vett, ugyanis a futam után a magyar versenyzőt kizárták. Mivel sárga lapos büntetést kapott, a teljes mezőny végére sorolták, miközben a felvételeken jól lehet látni azt is, ahogy egyik kínai vetélytársa a célegyenesben két kézzel húzza vissza.

A magyar küldöttség úgy döntött, megóvja a versenyt, ám Bánhidi Ákos szövetségi kapitány szerint nincs sok esély arra, hogy nyernek a fellebbezés során. A majdnem aranyérmes olimpikon a döntő után nem kommentálta az eseményeket, később azonban közösségi oldalán kommentálta a történteket.

A nap, amikor majdnem olimpiai bajnok lettem. Edzettem, mentálisan és fizikailag is szenvedtem az utóbbi négy évben, sőt, azóta, hogy 2005-ben elkezdtem korcsolyázni. Sajnálom, hogy nem tudtam elérni azt az eredményt, amire mindannyian vágytatok. Kemény nap volt, mindent beleadtam, semmit sem csinálnék másképp (...) A short track egy gyönyörű sport, amit imádok. Gratulálok, Zsen Ce-vej barátomnak. És ezután is keményebben és okosabban fogok edzeni. Szeretlek titeket, akkor is ha olimpiai bajnok vagyok, és akkor is, ha nem. Folytatni fogom a harcot, csak szurkolnotok kell értem. Szeretlek titeket"

- áll az angolul írt posztban.