Tegnap a Life.hu is beszámolt arról, hogy elhunyt Damu Roland édesanyja, ám halálánk okáról akkor még semmit sem lehetett tudni. Damu édesanyja, Ica néni régóta betegeskedett, ám ő is elkapta a koronavírust. Kórházba került, lélegeztetőgépre kötötték.

"Sajnos, néhány nap alatt elvitte őt is a Covid, nem tudták már megmenteni, pedig úgy tudom, ő is be volt oltva, csakúgy, mint Roland" - mondta a Blikknek egy családtag.

Az assszony nem érhette meg fia temetését, bár a rokon szerint nem is ment volna el a szertartásra. Valószínűleg később tette volna tiszteletét fia sírjánál.

Damu Roland temetése már másfél hónapja húzódik, ám a lap úgy tudja, hogy hamarosan sor kerülhet rá. A temetés szervezése hosszas civakodás után visszakerült a színész édesapjához és barátjához.