Kulcsár Edina életében egyik változás követi a másikat. A válás bejelentése után nem sokkal - ami már önmagában is nagy vihart kavart - bemutatta a követőinek új párját, aki nem más, mint G.w.M. Új kapcsolata hatalmas megdöbbenést okozott, sokan mondták el a véleményüket, de Edinát és szerelmét nem érdeklik a rosszindulatú megjegyzések, ők annyira bíznak a szerelmükben, hogy máris közös otthonra vágynak.

Közben Edina külsőleg is átalakul, nemrég bevallotta, 6 kilót hízott, amit eleinte a stresszevésnek tudott be, de már tudja, hogy a boldogságtól szaladtak fel rá a kilók. A napokban újabb változtatáson esett át a külseje, amiről természetesen az Insta-követőit is tájékoztatta. Elárulta, egy tetoválószalonban járt, de nem varratott magára semmit: köldökpiercinget csináltatott.

"Korábban már volt köldökpiercingem, csak az első várandósságomnál kivettem, és mivel mindkét babavárásonál óriási volt a pocakom, így nem lett a legszebb a köldökömnél a bőr... Szóval ezért döntöttem úgy, hogy ismét átszúratom. Amikor anyukámnak küldtem, hogy mire vetemedtem azt tudta kérdezni, hogy újra divat a köldökpiercing? De ha a trapéznadrág az lehet, ez miért nem?" - írta Instagram-sztorijában Kulcsár Edina.