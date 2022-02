Ijesztő helyzetbe került Elton John, amikor New York felé tartva a magánrepülője meghibásodott. A pilóta kétszer is megpróbált kényszerleszállást végrehajtani, de a Franklin viharciklon által okozott nagy szél miatt erre nem volt képes.

A 74 éves énekes egy New York-i koncertre utazott éppen, Írország déli partjaihoz érve viszont a pilóták úgy döntöttek, hogy kényszerleszállást kell végrehajtaniuk, mivel a gép hidraulikus rendszere meghibásodott.

A reptéren már a tűzoltok biztosították a helyszínt, de a Franklin nevű viharciklon miatt kétszer nem sikerült a gépnek leszállnia, csak a harmadik próbálkozásra sikerült a földre tenni a repülőt.

Az énekest megrázta az eset, de nem mondta le a koncertjét: felszállt egy New Yorkba tartó repülőgépre, így még időben odaért.

"A délelőtti események zűrzavara ellenére Sir Elton kedden is lenyűgözte a New York-i közönséget a híres Madison Square Gardenben, és számos olyan slágerét is eljátszotta, amelyek igazi ikonná tették" – írja a Daily Mail.

Január végén még arról írtunk, hogy Sir Elton elkapta a koronavírust és le kellett mondani a koncertjeit.