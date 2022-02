A magyar modell Tokió felé tartott, de egy éjszakára Olaszországban, Rómában szállt meg. Szállodai szobájába várt egy divattervezőt, aki állítólag ruhákat akart adni neki egy fotózásra.

"Beengedtem az ajtón a magát divattervezőnek kiadó nőt. A következő pillanatban annyit láttam, hogy egy férfi áll mögöttem, civil ruhában. Azt hittem, el fognak rabolni. Megfordultam, akkor már az állítólagos divattervezőnő a földön feküdt, és egyre több ember jött be a szobába. Azt kiabálták olaszul, hogy rendőrség" - mondta a Borsnak a 2019-ben történt borzalmakról Gréta.

Akkor már a modell is sejtette, hogy a divattervező valószínűleg nem az, akinek mondta magát, és azt is, hogy a bőröndjében sem ruhák lapulnak. Ez igaz is volt. Kiderült, hogy a táskában 11 kiló kokain volt.

A modellt letartóztatták, összesen 74 napot töltött börtönben. A szülei azonnal ügyvédet kezdtek keresni, gyorsan rátaláltak Massimiliano Scaringellára, akinek magyar felesége van, így a nyelvet is beszéli. A jogász elárulta, hatalmas hibákat talált a hatóság eljárásában. "Az iratokat többször átnéztem, melyekben egymásnak ellentmondó dolgokat találtam. A rendőrség először azt mondta, hogy látták, ahogy Gréta pénzt adott át és cserébe drogot kapott. A nyomozóhatóság azt is állította, hogy a védencemnél 1500 eurót találtak, és ő azzal kívánta a szóban forgó 11 kiló kokaint kifizetni. Ez abszurd feltételezés, hiszen, aki ismeri a feketepiaci árakat, az tudja, hogy ennyi drogot ennyi pénzzel nem lehet kifizetni. Valójában az összeget Gréta a modellmunkájáért kapta, amit eleinte a rendőrök kétségbe vontak" - mondta.

A lap forrásai szerint ráadásul két kihallgatási jegyzőkönyv volt, az egyik ezek közül hamis, abban az állt, hogy Gréta átvette a bőröndöt a divattervezőtől, a valódi dokumentum szerint pedig nem.