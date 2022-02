Múlt csütörtök óta tart az orosz-ukrán háború . Az áldozatok között már nem csak katonák, hanem civilek is vannak. A harcmezőn elesett két magyar származású harcos is . Az ukrán lakosság minden erejével igyekszik feltartóztatni az orosz hadsereget, és már nem csak a férfiak állnak hazájuk szolgálatába .

Anastasia Lenna hét évvel ezelőtt még a tiarát emelhette magasba, ma viszont már fegyvert tart a kezében. Az egykori szépségkirálynő, a Miss Ukrajna cím birtokosa is hazájának védelmébe állt. A csinos lány előtt fényes karrier áll: marketinget és menedzsmentet tanult a kijevi Slavistik Egyetemen, öt nyelven beszél és PR-szakemberként dolgozott Törökországban.

Most Ukrajnában van és társaival harcol az orosz katonák ellen. Anastasia arra buzdítja az ukrán lakosokat, hogy szereljék le az utca- és útjelző táblákat, hogy ezzel is megnehezítsék az ellenséges hadsereg dolgát a tájékozódás során – mutatta be Anastasiát a Mirror.

Ha szeretnél segíteni a háború elől menekülő embereken, ide kattintva megnézheted, mit tehetsz a menekültekért.