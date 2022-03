„A családom és a baráti köröm támogat. Ezt csak az tetézné, ha a férjemmel újra

visszatalálnánk egymáshoz, és visszajönne az életünkbe az egy évvel ezelőtti állapot" –

kezdte a hot!-nak Mazsi, aki egyelőre nem adta fel a reményt, és küzd azért, hogy a

gyermeke édesapjával újra egyenesbe kerüljenek.

A hot!-ból az is kiderül, hogy mit szól Mazsi ahhoz, hogy sokan úgy vélik, Emma érkezése

okozott problémát a kapcsolatukban, és az is, hogyan osztották fel Krisztiánnal a szülői

feladatokat. A friss hot!-ot digitális formában is megtaláljátok a digitalstand.hu oldalon.